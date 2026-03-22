Yıldızeli'nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
Yıldızeli'nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

22.03.2026 19:19
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Tokat kara yolu Pamukpınarı mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametine giden Eyüp Bakır (41) yönetimindeki 06 AB 2661 plakalı cip, iddiaya göre Hacı Arif Demirkıran (34) idaresindeki 60 ACF 461 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda Habip Çalışkan'ın kontrolünü kaybettiği 60 AGP 571 plakalı otomobil ise kazaya karışan cipe çarpıp, şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cip sürücüsü Eyüp Bakır, otomobil sürücüsü Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Burcu Bakır (35), Yavuz Selim Bakır (10), Zeynep Serra Bakır (2) ve Mustafa Caner Akçay (31), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldızeli'nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yıldızeli'nde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
