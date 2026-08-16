Yıldızlar SSS Holding'den İşçi Eylemine Yanıt - Son Dakika
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Yıldızlar SSS Holding'den İşçi Eylemine Yanıt

Yıldızlar SSS Holding\'den İşçi Eylemine Yanıt
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Yıldızlar SSS Holding, işçi eylemlerinin yanıltıcı olduğunu belirterek maaş ödemelerini tamamladı.

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin eylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, çalışanların maaş ve tazminat ödemelerinin gerçekleştirildiğini, geçmiş dönem yükümlülüklerinin önemli bölümünün yerine getirildiğini ve kalan ödemelerin tamamlanmakta olduğunu bildirdi. Holding, Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın kamuoyuna "eksik ve yanıltıcı bilgiler" aktardığını öne sürdü.

Yıldızlar SSS Holding, Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eyleme ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Holdingin sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama şöyle:

"Son dönemde Doruk Madencilik ve Eti Gümüş üzerinden gerçekleştirilen eylem ve açıklamalar nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği doğmuştur.

Şirketimizde yetkili sendika Türkiye Maden-İş Sendikasıdır. Bağımsız Maden-İş'in şirketimizde herhangi bir yetkili sendika sıfatı veya toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Çalışanlarımızın maaş ve tazminat ödemeleri gerçekleştirilmiş, geçmiş dönem yükümlülüklerinin önemli bölümü yerine getirilmiş ve kalan ödemeler de tamamlanmaktadır.

"KAMUOYUNA EKSİK/YANILTICI BİLGİLER AKTARILIYOR"

Buna rağmen Bağımsız Maden-İş tarafından gerçek ödeme durumu dikkate alınmadan eylemlerin sürdürülmesi, kamuoyuna eksik/yanıltıcı bilgiler aktarılması ve sürecin farklı mecralara taşınması çalışanların haklarını savunma amacının ötesinde bir tutum olarak değerlendirilmektedir.

Şirketimiz sendikal örgütlenme ve hukuka uygun hak arama özgürlüğüne saygılıdır. Ancak yetkisi bulunmayan bir sendikal yapının çalışanları temsil ettiği algısı oluşturması, kamuoyunu provoke edebilecek açıklama ve eylemlerde bulunması ve ödemeler gerçekleştirilmesine rağmen eylemleri sonlandırmaması kabul edilebilir değildir.

"ORGANİZASYON VE BAĞLANTILARIN ARAŞTIRILMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Bu nedenle söz konusu eylem ve açıklamaların 6356 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında yetkili makamlarca değerlendirilmesi ve varsa sürecin arka planındaki organizasyon ve bağlantıların araştırılması önem arz etmektedir.

Şirketimiz, çalışanların tüm yasal haklarının yerine getirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir."

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ'TEN ENERJİ BAKANLIĞI ÖNÜNE ÇAĞRI

Yıldızlar SSS Holding'in açıklamasından yaklaşık iki saat önce Bağımsız Maden-İş Sendikası ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın saat 11.00'de yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu.

Sendika, "Halkımızı, sivil toplum kuruluşlarını, partileri, 600 milletvekilini yarın Enerji Bakanlığı önüne davet ediyoruz. Hırsızlar açıkta, hakkımız olanı almadan gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Enerji, Güncel, Son Dakika

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