Yılın Ahisi Zekeriya Kükremez Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yılın Ahisi Zekeriya Kükremez Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Yılın Ahisi Zekeriya Kükremez Uşak Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Uşak'ta 'Yılın Ahisi' seçilen Zekeriya Kükremez, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Vekili Mehmet Akif Şanlı ile bir araya geldi. Ahilik Haftası kapsamında gerçekleşen ziyarette esnaf temsilcileri de bulunarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

24.09.2024 17:37  Güncelleme: 17:40
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(UŞAK)- Uşak'ta 'Yılın Ahisi' seçilen Zekeriya Kükremez, Uşak Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Vekili Mehmet Akif Şanlı ile bir araya geldi. Ahilik Haftası sebebiyle gerçekleştirilen ziyarete, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve Esnaf Odaları Başkanları da katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serap Saruhan, Belediye Meclis Üyeleri Emre Karslı ve Mehmet Karakoç eşliğinde misafirlerini kabul eden Başkan Vekili Mahmet Akif Şanlı; 'Yılın Ahisi' seçilen Zekeriya Kükremez'i tebrik etti. Şanlı, "Bizim kültürümüzde Ahilik; kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayarak ticaret ile ahlakı buluşturmaktadır. Ben değerli esnafımız ve yılın ahisi Sayın Zekeriya Kükremez'i tebrik ediyorum. Değerli ahilerimizin çalışma disiplini ve ahlaki değerlerinin yeni yetişen genç çırak ve kalfalarımıza birer öğüt niteliğinde olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Karşılıklı iyi niyet dilekleri ve sohbetin ardından Belediye Başkan Vekili Şanlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Serap Saruhan, 'Yılın Ahisi' Zekeriya Kükremez'e Ahilik kaftanını giydirerek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yılın Ahisi Zekeriya Kükremez Uşak Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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