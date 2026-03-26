'Yılın Basın ı'nda Demirören Medya'ya 5 ödül

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) bu yıl 41'incisini düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında, Demirören Medya bünyesindeki basın mensupları 5 ödül aldı.

TFMD'nin düzenlediği 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında 2026 yılı sonuçları açıklandı. 'Yılın Basın Fotoğrafları'nın 41'inci yılında, ödüllerle çevre sorunları ve iklim değişikliğine dikkat çekildi. Yarışmada Demirören Medya Grubu'na 5 farklı ödül layık görüldü. Demirören Haber Ajansı'ndan Semih Ersözler, Antalya'da 'Denizde Türk ve Filistin bayraklarıyla destek mesajı' haberi ile 'Rafet Hüner Özel Ödülü'nü kazandı. Milliyet Gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım, 2 farklı fotoğrafı ile 'Yılın Foto Röportajı', 'Yılın Foto Röportajı' 3'üncülüğü ödüllerini aldı. Yıldırım ayrıca, 'Yılın Portre Fotoğrafı' ve 'SGDD-ASAM Özel Ödülü'ne layık görüldü.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 29 gazeteci ile 2011 Van depreminde görev başında hayatını kaybeden Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz anısına verilen 'Deprem Şehitleri Özel Ödülü' ile Kuzey Irak'ta şehit edilen gazeteci Mustafa Pekcan anısına verilen özel ödüller, Çevre, Doğa ve İklim Değişikliği Fotoğrafları kategorisinden seçildi.

Yılın Basın Fotoğrafları'nda, TFMD'nin uluslararası sergilerle dünyaya taşıdığı; 11 yıldır amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir yarışma olarak düzenlenen Türkiye Güzellikleri Ödülleri'nin sahipleri 2 Nisan'da kamuoyuna duyurulacak.

'DÜNYANIN SAYILI ORGANİZASYONLARINDAN'

Yılın Basın Fotoğrafları Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral, 'Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın 41 yıldır aralıksız yapılmasının büyük bir değer olduğunu, organizasyonun yıllarca sürdürülmesinin büyük emek istediğini söyledi. Aral, "Yılın Basın Fotoğrafları, TFMD'nin 41 yıldan beri sürdürdüğü, bence dünyanın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri. Jürisinde çok değerli isimleri bir araya getiriyor. Jüri üyeleri olarak 2 gün boyunca kendi aramızda çekişerek, fotoğrafları eleştirerek, fotoğrafların ve foto muhabirlerinin haklarını yemeden ciddi bir değerlendirme yaptık. Umarım sonuçlar herkesi mutlu eder. Organizasyon, foto muhabirliğinin yaşatılmasının hem dünya hem de bizim ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun anlatılması açısından değerli" diye konuştu.

TFMD Başkanı Rıza Özel ise "'Yılın Basın Fotoğrafları'nda yalnızca fotoğraf seçmiyor, tarihe not düşüyoruz. Jürimiz seçimleriyle mesaj veriyor, farkındalığa katkı yapıyor. Jürimiz, bu yıl çevresel sorunlara dikkat çekmeyi seçti. Yaşadığımız dünyayı evlatlarımızın bize emaneti olarak görüyor ve çevresel sorunlara bu duyarlılıkla yaklaşıyoruz. Jüri üyelerimiz bir oda içerisinde 2 gün boyunca saatler harcadı. Titiz değerlendirme süreçleri nedeniyle her birine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ödül alan tüm meslektaşlarımı kutluyor, bu organizasyona fotoğraf gönderen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.