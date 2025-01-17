Yılın Kareleri Oylaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Tezcan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Tohumcu ve Tezcan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Özgür Suriye", "Haber", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerindeki 140 fotoğrafı inceledi.

Tohumcu, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lucas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ve "Spor" kategorisinde Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafını seçti.

Edirne SYDV Müdürü Fidan

Fidan da "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz","Haber" kategorisinde Hakan Agün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğrafını tercih etti. "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafına oy veren Fidan, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" karesine, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafına oy verdi.