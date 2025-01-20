Yılın Kareleri Oylaması

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AK Parti Kilis İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile MHP Kilis İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Diyarbakırlı ve Yılmaz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisnde Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğraflarını seçen Diyarbakırlı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan "Son kale düştü", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" karelerine oy verdi.

Yılmaz ise "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" başlıklı fotoğrafını tercih etti, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.