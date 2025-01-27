Yılın Kareleri Oylaması

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan 5 farklı kategorideki fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aktaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy verdi.

Aktaş, Suriye'de Esed rejimine karşı büyük mücadele verildiğini belirterek, "Bu zulüm düzeninin sona ermesi, Suriye'nin gerçek sahiplerinin Suriye yönetimini ele geçirmesi ve Suriye yönetimini kontrol edebilmeleri büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Biz de millet olarak 85 milyon, Suriyeli kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olduk, ortak olmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic imzalı "Umut Var", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" ve "Spor" da ise Adem Kutucu'nun "Ata Sporu" karelerini oyladı.

Oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada Aktaş, Anadolu Ajansının, doğru, tarafsız ve hızlı haber verme konusunda Türkiye ve dünya çapında büyük bir marka olduğunu belirtti.

Aktaş, dünyada ve Türkiye'de yaşanan olayların fotoğraflarını sunan Yılın Kareleri oylamasına ilişkin beğenisini de ifade etti.