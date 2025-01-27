Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yılın Kareleri Oylaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını inceledi ve oy verdi.

27.01.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan 5 farklı kategorideki fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Aktaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" karesine oy verdi.

Aktaş, Suriye'de Esed rejimine karşı büyük mücadele verildiğini belirterek, "Bu zulüm düzeninin sona ermesi, Suriye'nin gerçek sahiplerinin Suriye yönetimini ele geçirmesi ve Suriye yönetimini kontrol edebilmeleri büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Biz de millet olarak 85 milyon, Suriyeli kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olduk, ortak olmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic imzalı "Umut Var", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan", "Günlük Hayat"ta Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" ve "Spor" da ise Adem Kutucu'nun "Ata Sporu" karelerini oyladı.

Oylamanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada Aktaş, Anadolu Ajansının, doğru, tarafsız ve hızlı haber verme konusunda Türkiye ve dünya çapında büyük bir marka olduğunu belirtti.

Aktaş, dünyada ve Türkiye'de yaşanan olayların fotoğraflarını sunan Yılın Kareleri oylamasına ilişkin beğenisini de ifade etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Aktaş, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Suriye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:24:57. #1.12#
SON DAKİKA: Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.