Yılın Kareleri Oylaması Yapıldı

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Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Bekir Emre Haykır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Haykır, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi Silinirken", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat Devam Edecek" fotoğraflarını tercih eden Haykır, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haykır, "Günlük Hayat" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Yaprak Yolu" fotoğrafını seçerken "Spor" kategorisinde ise tercihini Tayfun Coşkun'un "Şov Zamanı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"AA'nın bu geleneği medya tarihinde önemli yer tutacak"

Haykır, AA'nın toplumun birçok kesimini kapsayan "Yılın Kareleri" oylamasına katılmanın hem onur hem de sorumluluk olduğunu söyledi.

Bekir Emre Haykır, "AA'nın alanının en iyisi olan foto muhabirleri yalnızca haberleri değil, aynı zamanda toplumsal hafızamızı oluşturan anları da ölümsüzleştiriyor. Bu değerli fotoğraflar, yaşadığımız anları, kültürel ve toplumsal hafızamızı tarihe aktarıyor." diye konuştu.

AA'nın bu geleneğinin medya tarihinde önemli yer tutacağını dile getiren Haykır, Ajansın görsel medya alanındaki bu güçlü duruşuyla hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli marka değeri olduğunu bildirdi. Haykır, "Bu oylama fotoğrafçılığın gücünü, etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor." dedi.