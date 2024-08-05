Yılkı atları Ankara'nın yaylalarında görüntülendi - Son Dakika
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Yılkı atları Ankara'nın yaylalarında görüntülendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki yaylalarda sürüler halinde gezen yılkı atları dron kamera ile görüntülendi. Yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen ise muhteşem bir manzara sunuyor.

05.08.2024 14:05
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Yaylaların özgür ruhları yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 bin rakım yükseklikteki yaylalarda sürüler halinde gezen yılkı atları dron kamera ile görüntülenirken, oluşturdukları görsel şölen ise muhteşem bırakıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Gölcük ve Sarıçam yaylaları doğanın "özgür ruhları" yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. 2 bin rakım yükseklikte 4 mevsim yaşamlarını sürdüren yılkı atları görenleri hayrete düşürüyor. Yılkı atları, doğada yaşamalarından dolayı ürkek ve vahşilikleriyle biliniyor. Yaylaya gelen vatandaşlar ise bu vahşi atların kendilerini görünce ürkmesi nedeniyle uzaktan izlemekle yetiniyor.

Bölge halkı tarafından uzun yıllardır varlıkları bilinen yılkı atları, doğasever ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yaylada hayvanlarla iç içe olmaya alışkın köylüler, kimi zaman mahsullerine zarar verseler de yılkı atlarının varlığını benimsedi. Sayılarının hızla azaldığı gözlenen yılkı atlarının korunması için Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimin önlem alması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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