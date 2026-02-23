Yılkı Atları Uludağ\'da Görüntülendi

BURSA'da Uludağ'ın yamaçlarındaki yaylada gezen yılkı atları, orman muhafaza ekipleri tarafından görüntülendi.

Uludağ'ın güney yamaçlarındaki Ömeraltı Yaylası'nda dolaşan yılkı atları, kameraya yansıdı. Devriye görevindeki orman muhafaza ekipleri tarafından çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, "Ömeraltı Yaylası'nda Özgürlük Koşusu. Bursa'nın zirvelerinde sessizliği bu kez toynak sesleri bozdu. Orman muhafaza ekiplerimiz devriye görevindeyken, daha önce sadece fotokapanlardaki karelerden bildiğimiz o gizemli misafirlerle karşılaştı. Yılkı atları, tüm kalabalığıyla kış güneşinin altında kendilerini göstererek doğanın gerçek sahipleri olduklarını bir kez daha hatırlattı" mesajıyla paylaşıldı.