Yıllarca 1 bebek beklerken üçüzleri oldu - Son Dakika
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Yıllarca 1 bebek beklerken üçüzleri oldu

Giresun'da yaşayan Ali Hakyemez ve Berna Hakyemez çifti, uzun süredir evli olmalarına rağmen bebek hasreti çekmeye başladı. Birçok merkeze başvurup tedavi yolları arayan çift, sonunda normal yollarla bir bebek isterken üçüz bebek sahibi oldu.

08.08.2024 20:57
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Yıllarca 1 bebek beklerken üçüzleri oldu

GİRESUN - Giresun'da yaşayan Ali Hakyemez ve Berna Hakyemez çifti, uzun süredir evli olmalarına rağmen bebek hasreti çekmeye başladı. Birçok merkeze başvurup tedavi yolları arayan çift, sonunda normal yollarla bir bebek isterken üçüz bebek sahibi oldu.

Giresun'da evliliklerinin üzerinde 5 yıl geçmesine rağmen bir bebek sahibi olamamanın üzüntüsünü yaşayarak tedavi yolları aramaya başladı. Gittikleri her hastaneden bebek sahibi olmaları için her şeyin normal olduğunun söylenmesi üzerine zamana bıraktıkları bebek hasreti üçüz bebek sevinciyle son buldu.15 gün önce her biri ayrı yumurtadan dünyaya gelen 1 kız, 2 erkek üçüz bebeklere Ayşe Ervan, Umut Efe ve Mert Can isimleri verildi.

"1 bebek bekliyorduk, üçüzümüz oldu"

Evliliklerinin ardından geçen zamanda çok istemelerine rağmen bir bebek sahibi olmadıkları için üzülürken, üçüz bebek mutluluğu yaşadıklarını anlatan anne Berna Hakyemez, "Evlendikten sonra aradan yıllar geçtikçe çocuğumuz olmayınca endişeye kapıldık. Acaba çocuğumuz hiç olmayacak mı diye doktorlara giderek çare aramak istedik. Hangi doktora gittiysek her şeyin normal olduğunu söylediler. Biz de zamana bıraktık. Kaderimize boyun eğdik. Sonunda normal yollardan hiçbir tedavi almadan üçüz bebeğimiz olacağı müjdesini aldık. Bugünde Allah'a şükürler olsun 1 kız, 2 erkek üçüzümüzü kucağımıza aldık. Üçüzümüze babasıyla beraber Ayşe Ervan, Umut Efe ve Mert Can isimlerini verdik. Biraz bakması zor oluyor ama alışacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk isteğini, tek seferde yerine getirdik"

Giresun'da bir işyerinde asgari ücretle çalışan eşi ev hanımı olan Ali Hakyemez ise, Cumhurbaşkanının, "En az 3 çocuk sahibi olun" isteğini tek seferde yerine getirdiklerini ifade ederek, "Eşimle 5 yıllık evliliğimiz sürecinde hep bir çocuğumuz olsun istiyorduk, 6. yılımızda üçüzümüz oldu.5 yıl boyunca çocuk bir bebeğimiz olsun diye uğraştık doktorlara gittik, testler yaptırdık ama bir sorun olmadığını öğrendik. Biz de Allah'a bıraktık. Allah'ta bize böyle üçüz nasip etti çok şükür mutluyuz. Zaten Cumhurbaşkanımız 3 çocuk demişti, biz de Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk isteğini tek seferde yerine getirdik. Cumhurbaşkanımızdan da desteklerini bekleriz. Tabi ki eşimin tek başına üçüzlere bakması kolay olmuyor ben de her konuda yardımcı oluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yıllarca 1 bebek beklerken üçüzleri oldu - Son Dakika

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