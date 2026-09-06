Yılmaz: 2028 Hedefi 2,2 Trilyon Dolar Milli Gelir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonunda milli gelirin 2,2 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının ise 450 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Bu hedefler, ekonomik büyüme ve dış ticaretin güçlendirilmesi açısından önemli bir yol haritası sunuyor.
Yılmaz: "(OVP) Program dönemi sonunda milli gelirimizi 2,2 trilyon doların üzerine, mal ve hizmet ihracatımızı ise 450 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz"
Kaynak: AA
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