Yılmaz'dan Türkiye-ABD Ekonomik İşbirliği Vurgusu

25.02.2026 18:58
Cevdet Yılmaz, ATBR ile Türkiye-ABD ticareti için 100 milyar dolarlık hedefi görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde American Turkish Business Roundtable üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti. Yılmaz, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından, "Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşıma hedefiyle; 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonu doğrultusunda iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması, yatırım kanallarının genişletilmesi ve enerji, savunma ile gemi inşası başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için ATBR heyet üyelerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

