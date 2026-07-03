Yılmaz: İran ve Türkiye Kardeş Ülkeler - Son Dakika
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Yılmaz: İran ve Türkiye Kardeş Ülkeler

Yılmaz: İran ve Türkiye Kardeş Ülkeler
03.07.2026 15:12
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Cevdet Yılmaz, İran halkının acısını paylaştıklarını ve barış için çaba gösterdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran ve Türkiye'nin coğrafyanın kadim ülkeleri olduğunu vurgulayarak, İran halkının acısını paylaştığını belirtti.

Yılmaz, İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran'a son dönemde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Yılmaz, savaşın engellenmesi için Türkiye'nin gösterdiği çabaları hatırlattı.

Yılmaz, "İran ve Türkiye bu coğrafyanın kadim ülkeleri, ortak bir medeniyet ve geçmişimiz var. Kardeş ve komşu ülkeleriz. İran halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına işaret ederek, Türkiye'nin mutabakatın kalıcı barışa dönüşmesi için çaba gösterdiğini vurguladı.

Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar istiyoruz. Bölgedeki tüm toplumların huzur ve istikrar içinde yaşamalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yılmaz: İran ve Türkiye Kardeş Ülkeler - Son Dakika

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