Yılmaz, Kızılay\'ın ilk 9 ayda 2 milyon 260 bin ünite kan topladığını açıkladı

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "2026 yılının ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplamışız. En fazla kan bağışı topladığımız yaş ise 20" dedi.

Türk Kızılay, gençler arasında gönüllü ve düzenli kan bağışı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 'Gençliğin Kanında Hayat Var' projesi kapsamında 2'nci Kan Elçileri Çalıştayı'nı düzenledi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman İlhan ve Genç Kızılay Genel Başkanı Dr. Utku İlhan'ın yanı sıra kurul üyesi bilim insanları katıldı. Program kapsamında, 44 ilden 62 genç Kızılay kan elçisi ile Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde bağışçı kazanımı faaliyetlerini yürüten personel bir araya geldi.

'GEÇEN SENE İLK DEFA 3 MİLYON ÜNİTE KAN BAĞIŞINI GEÇTİK'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "2026 yılının ilk 9 ayında 2 milyon 260 bin ünite kan toplamışız. En fazla kan bağışı topladığımız yaş ise 20. Sonrasında 19 ve 21 geliyor. Bu aslında geçen yıl başlattığımız Genç Kızılay'ın 'Gençliğin Kanında Hayat Var' diyerek, kan elçileri oluşturarak, kendi arkadaşlarına önder olarak başlatmasından kaynaklanıyor. Geçen sene ilk defa 3 milyon ünite kan bağışını geçtik. Bugün artık biz kan gruplarına girerek, 'Bu kan grubunda fazlamız var, şu kan grubunda eksiğimiz var' diyerek gidiyoruz. Çünkü biz, '60 bin stokun altına inmeyelim' derken bugün 120 bin stokun üzerinde giden bir yapıyla her türlü kan ihtiyacını karşılayabiliyor durumdayız. Elbette ki bu bizim için çok önemli, bu bizim için aynı zamanda bir umut ve sorumluluk. Çünkü bize emanet edilen kanın her bir damlası, plazmanın her bir damlasına kadar aslında bizim için değeri olmayan bir maden" ifadelerini kullandı.

'TÜBİTAK ARTIK BİZİM YANIMIZDA'

Yılmaz, 2027'de hem Kan Torbası Fabrikasını hem de Plazma Fraksinasyon Fabrikasının açılışını gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Dolayısıyla gelecek sene yine bizler bir araya geldiğimiz zaman bu sefer 2027'nin sonunda açılışını yaptığımız, haziran ayında kan torbası fabrikamızı açtığımız günleri konuşacağız ve bugün gelecek sene için başka planlar yapmaya başlayacağız. Kızılay-TÜBİTAK Ar-Ge iştirakini kurduk. İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık. TÜBİTAK artık bizim yanımızda. Bu sürecin içinde mesela trombositten mitokondri saflaştırdık. Mitokondriyi üretmek için bir altyapıyı kurguladık. Sene başına kadar bunun GMP (İyi Üretim Uygulamaları) denetimleri bitmiş olacak" diye konuştu.

Programın ardından destekleri için kan elçilerine plaket verildi.