Yılmaz Tunç'tan İnfaz Düzenlemesine İlişkin Çıkan Haberlere Tepki: 12 Yıl Ceza Alan 9 Ayda Çıkacakmış. Böyle Bir Şey Yok - Son Dakika
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Yılmaz Tunç'tan İnfaz Düzenlemesine İlişkin Çıkan Haberlere Tepki: 12 Yıl Ceza Alan 9 Ayda Çıkacakmış. Böyle Bir Şey Yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı infaz paketine ilişkin çıkan haberlere itiraz etti ve "Neymiş; 8 yıl ceza alan bir yıl yatacakmış. Böyle bir şey yok. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz çok kritik bir dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak bir takım kara propagandaya vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz" dedi.

16.05.2025 20:20
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı infaz paketine ilişkin çıkan haberlere itiraz etti ve "Neymiş; 8 yıl ceza alan bir yıl yatacakmış. Böyle bir şey yok. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz çok kritik bir dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak bir takım kara propagandaya vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samandağ ve Erzin'de inşa edilecek olan  Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'a ilişkin, "Önceliğimiz yıkılan 11 şehrimizi ayağa kaldırmak ve yaşanabilir hale getirmek. Bu anlamda bütün bakanlıklarımız üzerlerine düşen gayreti yapıyorlar. Konutların önemli bir bölümü teslim edildi. Bu senenin sonuna kadar da 500 bin konut bölgede teslim edilerek vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar. Hatay köklü bir tarihe sahip. Dolayısıyla Antakya'mızda ve diğer ilçelerimizde tarihi binalarımızın restorasyonları da devam ediyor" dedi.

"Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz"

Tunç, önümüzde haftalarda Meclis gündemine gelmesi beklenen infaz düzenlemesine ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi. Tunç şu ifadelere yer verdi:

"İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var.

Basında özellikle bazı televizyon kanallarında ceza adalet sistemi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu. Bunlara kesinlikle inanmayın. Neymiş; 8 yıl ceza alan bir yıl yatacakmış. Böyle bir şey yok. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz çok kritik bir dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak bir takım kara propagandaya vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız."

"Bundan sonraki süreçte hepimize büyük sorumluluklar düşüyor"

Tunç, PKK'nın kendisini fesh etmesine yönelik ise şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, gelişmemizin ve kalkınmamızın önünde en büyük engel olarak duran binlerce şehit vermemize neden olan terör belasından kurtuluyoruz. Terör örgütü kendini feshetti. Silahları bıraktığını açıkladı. Bu sonuç kolay olmadı. Bundan sonraki süreçte hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğimizi güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkesi olacağız. Bunun önünde hiç kimse duramayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yılmaz Tunç'tan İnfaz Düzenlemesine İlişkin Çıkan Haberlere Tepki: 12 Yıl Ceza Alan 9 Ayda Çıkacakmış. Böyle Bir Şey Yok - Son Dakika

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