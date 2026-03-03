Yılmaz ve EBRD Başkanı Görüşme Yaptı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud Basso ile bir araya geldi. Yılmaz görüşmede, Türkiye'nin ekonomik görünümünü, yatırım ortamındaki iyileşmeyi, Banka ile güçlü iş birliğini, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri ve Banka'dan Türkiye'nin beklentilerini ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve heyetiyle bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkemizin ekonomik görünümünü, yatırım ortamındaki iyileşmeyi, EBRD ile güçlü iş birliğimizi, AB ile ilişkilerimizi ve EBRD'den beklentilerimizi ele aldık."

Yeşil dönüşüm vizyonumuz, 2053 net sıfır hedefimiz, enerji bağlantısallığı ve COP-31 sürecinde EBRD'nin aktif katkısı öncelikli başlıklarımız arasında yer aldı. Ayrıca; üretim merkezleri ile limanları bağlayacak lojistik yatırımlar, dijital dönüşüm için gerekli yenilenebilir enerji yatırımları, konut arzını artıracak özel sektöre yönelik projeler ve su kayıp kaçağını azaltıcı alt yapı yatırımları gibi stratejik alanlarda uzun vadeli finansmana erişimin sağlanmasına ilişkin beklentilerimizi paylaştık. EBRD Başkanı ve heyetine yapıcı katkılarından ötürü teşekkür ediyorum."