Yiyecek Nefes Borusuna Kaçan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seydili Mahallesi'ndeki evinde yemek yediği esnada Fevzi Bilici'nin (78) nefes borusuna yiyecek kaçtı.
Nefes almakta zorlanan Bilici, yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Bilici, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
