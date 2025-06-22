YKS AYT Sınavı Başladı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Gaziantep'te Akınal Ortaokulu'nda sınava gelen öğrenciler ile aileleri, okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kimlik ve belge kontrolleri yapılan öğrenciler, sınavın düzenleneceği salona girdi.

Okul çevresinde bekleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Malatya

İnönü Üniversitesi Malatya Meslek Yüksekokulu'nda sınava girecekler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Veliler de çocuklarını okulun dışında bekledi.

Şanlıurfa

Merkez Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Ortaokulu'na sınav için gelen öğrenciler, kimlik ve belge kontrolünün ardından içeriye girdi.

Öğrencilerin yakınları ise adayları okul çevresindeki gölgelik alanlarda bekledi.

Kilis

Kilis'te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınava girecekler, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Ailelerin, okul bahçesinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği görüldü.

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesinde sınava girecek adaylar, kimlikleri ile sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Adaylar, üst araması yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen salonlara yönlendirildi.

Aileler, kampüs yerleşkesinde bekledi.

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesinde 100. Yıl Ortaokuluna gelen öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı.