YKS AYT Sınavı İstanbul'da Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) İstanbul'da başladı.

2025-YKS'nin ikinci oturumunda ter dökecek adayların bazıları, sabah erken saatlerden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

Öğrenciler, sınav giriş kağıtları ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından okullara giriş yaptı.

Sınavların yapılacağı okullara girişlerde elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su alınmazken, öğrenciler bu eşyaları ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Fatih'teki Şehremini Anadolu Lisesi ile Pertevniyal Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, sabah saatlerinde yapılan güvenlik kontrollerinin ardından okul binalarına alındı.

Giriş saatinin sona ermesiyle kapılar kapatıldı. Görevliler, öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için velileri sessiz olmaları konusunda uyardı.

Okul çevresinde bekleyen bazı aileler, yanlarında getirdikleri sandalyelere otururken, bazıları da araçlarında çocuklarının sınavdan çıkmasını beklemeye başladı.

Kağıthane'deki Hürriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de sınava gelen öğrenciler kimlikleri ve AYT'ye giriş belgeleriyle beraber okula girdi.

Sınava dakikalar kala gelen öğrencilerin koşarak binaya girdiği görüldü. Kapıların kapanmasının ardından sınava girmek isteyen bir kişi, içeri alınmadığı için görevli öğretmenlere tepki gösterdi.

Kağıthane Belediyesi ekiplerince sınava giren öğrencileri bekleyen yakınlarına su, meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Ümraniye'deki Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi önüne gelen öğrenciler, görevlilerin belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu.

Aileler ise çocuklarının sınavda başarılı olması için okul önünde dua etti.

Öğleden sonra yapılacak YDT ile YKS süreci tamamlanacak

YKS'nin dün yapılan ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru sorulmuş ve 165 dakika süre verilmişti.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'de ise adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre tanınacak.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.