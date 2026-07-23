YKS\'de Derece Yapan Fen Lisesi Öğrencileri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye derecesi yapan TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri Ahmet Emre Orak ve Doruk Efe Kocaman, başarılarının temelinde, yoğun çalışma temposunun yanında okulun disiplini ve özel öğretim programının yer aldığını belirtti.

YKS'de ilk 100'e girerek hayalini kurdukları üniversiteler için istedikleri puanları almayı başaran TÜBİTAK Fen Lisesi mezunu Ahmet Emre ile Doruk Efe, hazırlık süreçlerini, başarılarının ardında yatan etkenleri ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Orak, sınavda istediği neticeyi elde edebilmek için disiplinli şekilde çalıştığını belirterek, elde ettiği sonuçtan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sınava iki yıl varken yanlışlarına ve eksiklerine çok iyi baktığını, bu konuda okulunun ciddi katkı sunduğunu vurgulayan Orak, "Sosyal medya kullanımını azaltmam için telefonuma süre limiti koymam gerekti. Bu tarz planlamaları sınava girecek arkadaşlara tavsiye ediyorum." dedi.

"Okulumuz bize çok destek oldu"

Orak, ders çalışırken zaman zaman dinlenmek gerektiğini belirterek, uzun süre çalışan beynin yorulabileceğini ve kısa molaların çalışma performansını artırabileceğini ifade etti.

"Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği yazmak istiyorum." diyen Orak, elektroniğe ve havacılığa ilgisi olduğunu ve bu konularda çalışmalar yaptığını anlattı.

Orak, küçüklüğünden beri havacılığa merakının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben de okulumuzda sabit kanatlı insansız hava aracı takımı kurdum. Halen daha kaptanlığını yapıyorum. Bu yıl TEKNOFEST'te 'Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması'na gideceğiz. Hem havacılık hem de elektroniğe ilgim olduğu için bunları birleştirmek istedim. Yaklaşık 5 yıldır İHA'larla ilgileniyorum. Bununla ilgili üniversiteyi bitirdiğimde savunma sanayisinde İHA'larla ilgili bir üretim yapmayı çok isterim. Okulumuz bu konuda bize çok destek oldu. TÜBİTAK'tan teknik bilgiler alma konusunda da çok yararlı oluyor."

Orak, TÜBİTAK Fen Lisesi'nin verdiği eğitimin, mühendislik ve bilimsel alanlarda çalışmalara ağırlık vermek isteyen öğrencilerin üniversiteye geçişine önemli katkılar sağladığını sözlerine ekledi.

"Konuları detaylıca ve derinlemesine öğrendik"

Kocaman da sınava hazırlanırken soru tipi ezberlemek yerine dersleri en dip noktasına kadar öğrendiklerini ifade etti.

Kendisi 9. ve 10. sınıfta YKS hazırlığında konuları detaylıca öğrendiğini aktaran Kocaman, "Hafta içi okuldayken çalışırdım fakat hafta sonu çalışmazdım. Kendime vakit ayırırdım. 11. sınıfta bütün konuları bitirmiştim. 12. sınıfa başladığımda daha çok denemeler ve tekrarlar yaptım. Çok konu eksiğim de yoktu. Sürekli deneme çözdüm." diye konuştu.

Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne girmeyi istediğini belirten Kocaman, biyoçip, yapay organ, yapay kol bacak gibi elektrik-elektroniğin biyoloji üzerindeki uygulamalarına çalışmak istediğini kaydetti.