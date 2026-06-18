YKS'de Ücretsiz Ulaşım ve Ek Seferler - Son Dakika
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YKS'de Ücretsiz Ulaşım ve Ek Seferler

18.06.2026 16:47
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Ankara'da YKS için 60 güzergahta 239 ek sefer, adaylar ve veliler için ücretsiz ulaşıma sunulacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla Ankara'da 60 güzergahta 239 ek sefer planlandığı, sınav giriş belgelerini ibraz eden adayların, velilerin ve görevli öğretmenlerin EGO'nun toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılacak YKS'de adayların ulaşımında aksama yaşanmaması için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda mevcut toplu taşıma programına ek olarak 60 güzergahta 239 ilave otobüs seferi planlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla sınav giriş belgelerini ibraz etmeleri şartıyla sınava girecek adayların, velilerinin ve sınavda görevli öğretmenlerin 20-21 Haziran'da EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs ve raylı sistemlerle sunulan toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Ankara, Yaşam, YKS, Son Dakika

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