YKS Heyecanı Sivas'ta Başladı - Son Dakika
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YKS Heyecanı Sivas'ta Başladı

YKS Heyecanı Sivas\'ta Başladı
20.06.2026 11:43
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Sivas'ta YKS'nin TYT oturumu için adaylar heyecanla sınav salonlarına akın etti.

Uğur YİĞİT/SİVAS, -SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı yaşandı. Bazı adaylar sınava kapıların kapanmasına kısa bir süre kala koşarak içeri girdi. Motorize polis ekipleri de kimlik unutan adaylara destek oldu.

Milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu başladı. Sivas'ta da sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınav nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde yoğunluk yaşandı. Sınava girecek adaylar, kapıların açılmasıyla birlikte görevliler tarafından sınav giriş belgeleri kontrol edilip, üstleri arandıktan sonra sınav salonlarına alındı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala binaların giriş kapıları kapatıldı. Bazı adaylar kapıların kapanmasına kısa bir süre kala sınav salonlarına koşarak yetişti. Motorize polis ekipleri de sınav salonunu bulamayan ve kimliklerini unutan öğrencilere destek verdi.

Kaynak: DHA

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