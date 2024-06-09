YKS\'nin ikinci oturumu AYT başladı

Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katılıyor. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yapıyor.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuluyor.

Engelli adaylara ek süre

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre veriliyor.

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleniyor.