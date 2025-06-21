YKS'nin İlk Oturumu Gerçekleşti

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Sakarya'da, adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okula alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Trafik ekipleri ise sınav alanlarına ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Düzce

Düzce'de bazı adaylar, sınav merkezlerine aileleriyle geldi.

Adaylar, güvenlik tedbirleri kapsamında okullara alındıktan sonra veliler okul önlerinde heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sınava girenlere başarılar diledi.

Karabük

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı adaylar sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalan bir öğrenciyi de polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Kocaeli

Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecekler, sınav saati öncesinde velileriyle okul önünde yoğunluk oluşturdu.

Okul bahçesine alınmayan veliler ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.