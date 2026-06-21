YKS Oturumları Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."
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