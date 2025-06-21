YKS Sınavında Adaylar Heyecanlı Bekleyişte

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Tekirdağ'da, adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okula alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Trafik ekipleri ise sınav alanlarına ulaşımın aksamaması için tedbir aldı.

Kırklareli

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen birçok aday, sınava giriş saatini bekledi.

Adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salona alındı.

Bazı adaylar son dakika sınav salonlarına girebildi.

Adayların aileleri ise bina çevresinde çocuklarını bekledi.

Edirne

Edirne'de de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki fakültelerde sınava girecek adaylar yoğunluk oluşturdu.

Belge kontrolünün ardından öğrenciler sınava girdi. Öğrenciler sınavda ter dökerken veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.