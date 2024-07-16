YKS Sonuçları Açıklandı: 340 Kişinin Sınavı Geçersiz Sayıldı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarıyla ilgili sayısal verileri paylaştı. YKS yerleştirme puanlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı. Ayrıca toplamda 340 adayın sınavı geçersiz sayıldı, TYT'de 64 bin 85 kişi 99 ve altında puan aldı.

ÖSYM, YKS sınav sonuçlarıyla ilgili TYT, AYT VE YDT oturumlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre TYT oturumuna 3 milyon 120 bin 870 bin, AYT'ye 2 milyon 19 bin 699, YDT'ye ise 233 bin 384 aday başvurdu. TYT'ye 2 milyon 819 bin 362, AYT'ye 1 milyon 776 bin 496, YDT'ye ise 171 bin 90 aday girdi.

3 oturumda toplam 340 kişinin sınavı geçersiz sayıldı

Başvuruda bulunup sınava girmeyen aday sayısı ise TYT'de 301 bin 508, AYT'de 243 bin 203, YDT'de ise 62 bin 294 oldu. YKS maratonunda ise toplamda 340 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. Oturumlara göre geçersiz sınavlara bakıldığında; TYT'de 287, AYT'de 47, YDT'de ise 6 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

YKS testlerinin ortalama ve standart sapmalarına bakıldığında ise ortaöğretim kurumlarının son sınıfında okuyan adayların sayısal bölümlerde başarı ortalamasının düşük olduğu gözlemlendi.

En yüksek ortalama Türkçe, en düşüğü Kimya sorularında

En düşük ortalama ise 13 sorunun bulunduğu kimya alanında gerçekleşti. Kimya alanının ortalaması 1,457 olurken; standart sapması 2,718 oldu. En yüksek ortalama ise TYT'de 40 sorunun yer aldığı Türkçe sorularında gerçekleşti. Türkçe sorularının ortalaması 21,428 olurken, standart sapması 8,115 oldu.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2024-YKS yerleştirme puanlarına bakıldığında ise TYT'de 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de 986 kişi 480 ve üstü puan aldı

TYT'ye giren 986, sayısalda bin 69, sözelde 20, eşit ağırlıkta 36, dil alanında ise 129 kişi 480 ve üstü puan aralığında yer aldı. 500'ün tam puan olduğu TYT'de 64 bin 85 kişi 99 ve altında puan aldı.

YKS yerleştirme puanlarının yığınsal dağılımına bakıldığında ise TYT'de 59 aday, 550 ve üstü puan aldı. Sayısal alanda 550 ve üstü puan alan aday sayısı 162 olurken, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dil alanında ise 13 oldu.