YKS 2026 sınav evraklarının 531 araçla sevki başladı

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için soru kitapçıkları ve sınav evraklarının, 531 araçla yüksek güvenlik zinciri altında ülke genelindeki 255 sınav merkezine nakli başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20- 21 Haziran'da yapılacak sınavla ilgili "Sınav günü, sınavın yapılacağı günün gece yarısından sonra saat 02.00-03.00 civarında Ankara merkezinden vereceğimiz talimatlarla elektronik mekanik kilitler açılacak ve sınav evrakları kuryelere teslim edilerek sınav binalarına ulaştırılacaktır" dedi.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) kapsamında hazırlanan soru kitapçıkları ve sınav evraklarının sınav merkezlerine ulaştırılması için sevkiyat süreci başladı. Yüksek güvenlik standartları altında hazırlanan sınav materyalleri, ÖSYM'nin özel güvenlikli matbaa tesisinden çıkarılarak Ankara dışındaki 80 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan sınav merkezlerine gönderilmeye başlandı.

Karekodlu ve mühürlü kutular içerisinde taşınan evraklar, elektronik kilit sistemleriyle donatılmış nakil araçlarıyla sevk ediliyor. 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek ve 2 milyon 425 bin bin 628 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 254 sınav merkezinde yapılacak. Soru kitapçıkları ve sınav evraklarını taşıyan 531 araç, özel araç takip sistemleri sayesinde güzergahları boyunca anlık olarak izlenecek. Sevkiyat araçlarında bulunan elektromekanik kilitler yalnızca belirlenen saatlerde ve merkezden verilen komutlarla açılabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yarın yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin araçların bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, "2026 YKS sürecimizin sonuna yaklaştık. Gördüğünüz üzere arkamızda sınav merkezlerine sınav evrakları taşıyan araçlar bulunmaktadır. Bu araçlarımız 81 il ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere toplam 255 sınav merkezine sınav evraklarını emniyet personeli eşliğinde ve jandarma eşliğinde götüreceklerdir. Sınavımızın tüm adaylarımız, yavrularımız, evlatlarımız için huzurlu, sağlıklı ve güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

"Adaylarımıza birkaç hususta uyarı yapmak isterim şahsen" diyen Ersoy, sınava girecek adaylara şu tavsiyelerde bulundu:"

"Öncelikle, bu sınav süreci için şu ana kadar gayet güzel hazırlandıklarını düşünüyorum. Sınav gününe ilişkin olarak da güzel bir uyku geçirmelerini, güzel bir kahvaltı yapmalarını ve stresten uzak bir şekilde, çalışmalarının tam karşılığını alacakları bir sınav sürecine hazır olduklarını söylemek isterim. Dolayısıyla sınav ortamına, kendilerini rahat hissedecekleri bir şekilde gelmelerini tavsiye ediyorum. Ancak şunu da özellikle belirtmek isterim ki sınava gelmeden önce mutlaka sınav merkezlerini ve sınav binalarını kontrol etsinler. TYT oturumuna ait sınav binasını, AYT ve YDT oturumlarına ait sınav binalarını kontrol etmelerini özellikle istirham ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgelerini ve ilgili oturuma ait sınava giriş belgelerini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Ayrıca sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binasının çevresinde bulunsunlar."

"İKİ GÜN BOYUNCA 650 BİN PERSONELLE SAHADA AKTİF BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTAYIZ"

Ola ki bir aksilik olması durumunda, bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girememesi nedeniyle yaşadığı üzüntü, emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın, verdiği emeğin karşılığını alamaması anlamında sınava girememesini arzu etmiyoruz. Bunun yanında kamuoyuna da şunu söylemek isterim ki ülkemizin en önemli sınavlarından bir tanesi YKS sınavıdır. Biz; illerde valiliklerimizin, ilçelerde kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda, tüm üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, emniyet personelimiz, jandarmamız ve belediyelerimizle birlikte yaklaşık iki gün boyunca 650 bin personelle sahada aktif bir şekilde çalışmaktayız. Dolayısıyla adaylarımızın sınav konforunun bozulmaması adına, sınav binalarının çevresinde hiçbir şekilde gürültü yapılmamasını; pazar yerlerinde esnafın sessiz bir şekilde faaliyet göstermesini; minibüs, otomobil ve benzeri araçların korna çalmamasını rica ediyoruz. Sınav ortamının mümkün olduğunca sessiz olmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin bir yıllık, iki yıllık emeklerinin karşılığını almalarını istiyoruz."

YKS'nın ilk gün yapılacak oturumu öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçına çıkacağını belirten Ersoy, "Bir de hatırlatmak isterim ki bugün milli maçımız var. İnşallah milli takımımız galip gelecek. Ancak bu galibiyetin sevincini hep birlikte sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkarmayalım diyorum. Herkese başarılı bir sınav ve emeklerinin karşılığını alacağı bir sınav süreci temenni ediyorum" dedi.







"ANKARA MERKEZİNDEN VERECEĞİMİZ TALİMATLARLA ELEKTRONİK MEKANİK KİLİTLER AÇILACAK"







Ersoy, YKS 2026 sınavına ilişkin sınav evraklarını taşıyan 531 araca yönelik şu bilgileri verdi:"80 il ve Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere 255 sınav merkezinde yapacağımız YKS 2026 sınavına ilişkin sınav evraklarını taşıyan 531 aracımız yola çıkıyor. Bu araçlarımızın hepsi elektronik mekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedir. Araçlarımız, ilgili sınav merkezlerinde emniyet görevlilerimizin ve kameraların eşliğinde beklemektedir. Sınav günü, ilgili sınavın yapılacağı günün gece yarısından sonra saat 02.00-03.00 civarında Ankara merkezinden vereceğimiz talimatlarla elektronik mekanik kilitler açılacak ve sınav evrakları kuryelere teslim edilerek sınav binalarına ulaştırılacaktır. Benzer şekilde geri dönüş de sağlanacaktır. Sınavımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını, tüm adaylarımızın emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum."Açıklamanın ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav evraklarını taşıyan tırları uğurladı.