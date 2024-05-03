YKS Sorularını Hazırlayan Uzmanlar 40 Gün İzole Olacak - Son Dakika
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YKS Sorularını Hazırlayan Uzmanlar 40 Gün İzole Olacak

ÖSYM'nin soru kitapçığı basım merkezinde görevli uzmanlar, 8-9 Haziran'da yapılacak YKS sınavı için 40 gün boyunca dış dünyadan izole bir şekilde çalışacak. Bu süre boyunca çöp bile dışarı çıkarılamayacak ve personeller hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak. Soru kitapçıklarının basımı için özel güvenlik önlemleri alınacak ve merkezde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Sınav sona erdikten sonra personeller aileleriyle buluşacak ve çöpler toz haline getirilecek.

03.05.2024 19:11  Güncelleme: 19:50
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YKS sorularını hazırlayan uzmanlar, 40 günlük dış dünyadan izole sürece girdi

ÖSYM'nin soru kitapçığı basım merkezinde çöp bile 40 gün boyunca dışarı çıkarılamayacak

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 8-9 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görevlilerin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları 20 bin metrekarelik alanda kapalı matbaa dönemi başladı.

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu YKS soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, uzmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan ÖSYM personelleri, 40 günlük dış dünyadan izole yaşamlarına başladı. Sürece katılan personel, aileleri de dahil olmak üzere YKS sonuna kadar hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak. Personellerin tüm temel ihtiyaçları 40 gün boyunca merkezde karşılanacak.

Kapalı alan üst düzey güvenlik önlemleriyle korunuyor

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak. Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemeyecek. Görevlilerinin tamamı, x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınacak.

9 Haziran saat 17.45 itibarıyla dışarı çıkabilecekler

ÖSYM personeli, uzmanlar ve öğretim üyeleri, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlardan oluşan 100'ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. YKS'de son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte personeller merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Çöpler 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getirilecek. Kapalı matbaada görevli personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için sinema, spor salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane, yatakhane gibi özel alanlar hazır bulunacak.

5,5 milyona yakın soru kitapçığı basılacak

Merkezde, hazırlanan sorular en az 3-4 denetimden daha geçirilecek. Bu yıl YKS sorularının basımı için bin 500 ton kağıt kullanılacak. Matbaada bir günde 200 bin soru kitapçığı baskısı gerçekleştirilecek. 3 milyonun üzerinde başvuru yapılan YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basılacak. Her adayın kitapçığı kendisine has olacak, birden fazla aynı içerik dağılımına sahip kitapçık olmayacak.

Kaynak: İHA

Dünya, Ösym, YKS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS Sorularını Hazırlayan Uzmanlar 40 Gün İzole Olacak - Son Dakika

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