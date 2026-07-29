YKS Tercih Danışmanlığı Başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren üniversite adayları, tercih sürecinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) oluşturulan tercih danışmanlığı birimlerinde üniversite tercihlerine yönelik destek alıyor.

Bakanlıkça, bugün itibarıyla başlayan ve 10 Ağustos'a kadar devam edecek YKS tercih sürecinde adayların sağlıklı yönlendirilmesi hedefiyle ülke genelinde 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Birimlerde öğretmen ve psikolojik danışmanlar, öğrencilerle kendilerini tanımaları, akademik yeterliklerini değerlendirerek ilgi, beceri ve mesleki değerleri doğrultusunda tercih yapmaları konularında bireysel görüşmeler gerçekleştiriyor.

Velilere yönelik olarak da sunulan tercih danışmanlığı hizmetiyle velilerin tercih sürecine ilişkin doğru bilgiye ulaşmaları, öğrencilerin bireysel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini ve hedeflerini merkeze alan destekleyici bir yaklaşım benimsemeleri sağlanıyor.

Ankara'da da Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde öğrenci ve veliler, tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmak üzere birimi ziyaret etti.

Yenimahalle Fen Lisesi mezunu Osman Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentisinden daha farklı bir sıralama yaptığını ve tercihlerde planını buna göre değiştireceğini belirtti.

Bal, birimdeki danışmanlarla tercihe ilişkin çeşitli detayları görüştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken yazacağım üniversitenin istihdam oranlarını konuşmayı düşünüyordum. Hocalarımla güzel, verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar da benim düşündüğüm bölümleri desteklediler. Tercih danışmanlarım, benim ne düşündüğümden ziyade neyi eksik düşündüğümü bana belirttiler. Bu sayede, düşünmediğim şeyleri de öğrendim. Verim aldığımı düşünüyorum. Mesela yurt olanakları, Ankara'da yaşadığım için bunları bilmiyordum. Burs imkanları gibi konularda daha detaylı bilgiler aldım."

"Tercih sıralamasını yüzde 15 aşağı ve yüzde 15 yukarı şeklinde yapıyoruz"

Psikolojik Danışman Ali Ercan Erdoğdu da tercih sürecinde öğrencilerin ilgisi, yeteneği ve başarı sıralaması doğrultusunda danışmanlık hizmeti verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin istediği bölüm ve şehirleri göz önünde bulundurarak birlikte seçenekleri değerlendirdiklerini belirten Erdoğdu, "Devlet üniversitesi, özel üniversiteler de değişebiliyor. Burada da maddi imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz istiyorlarsa bunları da ekleyebiliyoruz. Bu şekilde destek sağlıyoruz." dedi.

Erdoğdu, tercih yapılırken ilgi, yetenek ve istihdam olanaklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu özelliklere ilişkin çeşitli araştırmalar yapıp öğrencilere aktardıklarını belirtti.

Tercihte sıralamanın önemine de değinen Erdoğdu, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrencimizin başarı sıralamasında, tercihte 24 hakkımız olduğu için dikkatli yapmamız gerekiyor. Biz burada genelde yüzde 15 aşağısı ve yüzde 15 yukarısı şeklinde yapıyoruz. Örneğin 35 bindeki bir öğrenciye yukarısına 30 bin, aşağısına 40 bine kadar tercihler yaptırıyoruz yerleşmeme ihtimaline karşı. Tabii ki eğer 30 bindeki bölüme yerleşebilirse de mutlu oluyoruz. O sıralamada istediği yerden daha yukarı bir yere yerleştiği için bu stratejiyi yapıyoruz. 24 tercihin ilk 8-9'unu başarı sıralamasından daha yukarı yerlere yazdırıyoruz. Ortalarda 10 tercihi başarı sıralamasına yakın, geri kalan tercihleri de biraz daha garanti olan, başarı sıralamasından daha düşük yerlere yazdırıyoruz ki yerleşmeme ihtimali olmasın."