YKS Tercihleri İçin DABİS Bilgi Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YKS Tercihleri İçin DABİS Bilgi Sistemi

YKS Tercihleri İçin DABİS Bilgi Sistemi
24.07.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler DABİS ile istihdam oranları ve meslekler hakkında bilgi alabilecekler.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin tercih yapacak öğrencilerin, gitmek istedikleri bölümün istihdam, kamuda çalışma ve girişimcilik oranları gibi bilgileri Danışman Bilgi Sistemi'nden (DABİS) öğrenebileceklerini bildirdi.

Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren objektif verilere dayalı kariyer bilgi sistemi olan DABİS'ten ortaöğretim ve yükseköğretim tercihlerini yapacak gençlere, mezuniyet sonrası iş gücü piyasasıyla ilgili kendilerini nelerin beklediğine dair iş ve meslek danışmanları ile rehber öğretmenler aracılığıyla bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Sistemin işleyişine ilişkin bilgi veren Öksüz, öğrencilerin, "dabis.iskur.gov.tr" adresinden kayıt olup aldıkları kodla 81 ildeki İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine giderek iş ve meslek danışmanları ile rehber öğretmenlerden destek alabileceklerini anlattı.

Sistemin, Yükseköğretim Kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriyle desteklendiğini belirten Öksüz, "Örneğin önümüzde YKS tercih dönemi var. Tercihini yapacak bir genç, bu sistem aracılığıyla danışmanıyla görüşerek kapsamlı danışmanlık hizmeti alabilecek. Gitmek istediği bölüm konusunda kendisine, bu bölümden mezun olanların istihdam oranı, kamuda çalışma oranı, akademide çalışma oranı, iki iş arasında bekleme süresi ve girişimcilik oranı gibi farklı göstergeler üzerinden mezuniyet sonrası nelerle karşılaşacağı gösterilecek." diye konuştu.

DABİS'te ortaöğretimden üniversite mezuniyeti sonrasına kadar danışmanlık hizmeti verildiğini kaydeden Öksüz, üniversite sonrası kariyerinde değişiklik yapmak isteyenlerin de danışmanlarla görüşerek gerekli desteği alabileceklerini bildirdi.

Öğrenciler, sanal fuarda meslekleri yakından tanıyor

Öksüz, İŞKUR'un, kişilerin kendilerini tanımaları ve mesleki yönelimlerini ölçmelerini sağlayıcı Mesleki Yönelim Test Bataryası hizmetinin de olduğuna değinerek, bu sistemin, üç farklı test üzerinden kişilerin kendilerini tanımaları ve mesleki yönelimlerini anlamasına dönük sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Tercih dönemindeki gençlere rehberlik etmek amacıyla 23, 24 ve 25 Temmuz'da Sanal Meslek Tanıtım Fuarı düzenlediklerini belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Burada sayısal, sözel, eşit ağırlık, dil ve TYT alanlarında farklı fuar alanları var. Her fuar alanında online olarak danışmanlarımız tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Aynı zamanda 3 gün boyunca 72 meslekte bölümler ve meslek bazında öğrencilerimize seminerler düzenliyoruz. Seminerlerde öğrenciler, meslek erbaplarıyla ve bölümdeki akademisyenlerle birebir görüşerek bölümler, meslekler hakkında bilgi alma şansı elde ediyor ve etkileşimli süreç devam ediyor."

Kaynak: AA

Eğitim, Finans, Güncel, İŞKUR, İŞKUR, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS Tercihleri İçin DABİS Bilgi Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam’ın ’’kötü adamı’’ içini döktü Uzun süre sonra sessizliğini bozdu, Yeşilçam'ın ''kötü adamı'' içini döktü
6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu Ailesi dakikalar sonra fark etti ama... 6 yaşındaki kız çocuğunun acı sonu! Ailesi dakikalar sonra fark etti ama...
İlk görüşme yapıldı Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a geliyor İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Fenerbahçe’nin eski yıldızından taraftarı yıkan sözler Fenerbahçe'nin eski yıldızından taraftarı yıkan sözler
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi

09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
14:31
Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı
Ticaret Bakanlığı uygunsuz ürünlere ceza yağdırdı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
14:24
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
14:24
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
14:13
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
14:10
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 10:25:09. #7.13#
SON DAKİKA: YKS Tercihleri İçin DABİS Bilgi Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.