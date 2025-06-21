YKS TYT Sınavı Adana ve Mersin\'de Başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Adana'da TYT'ye girecek adaylar, sınavın yapılacağı okullara erken saatlerde gitmeye başladı.

TYT Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı.

Mersin

Mersin'de adaylar, merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'ne aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.

Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Hatay

Hatay'da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde TYT'ye girecekleri okullara gitti.

İskenderun ilçesindeki okullarda sınava girecek adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Adayların aileleri, okulların çevresinde bekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı.

Adaylar, kapıda yapılan kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Sınava girenlerin yakınları okul bahçesinde bekledi.