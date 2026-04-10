Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yllana ile Opera ve Rock Birleşti

10.04.2026 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol Yllana tiyatro topluluğu, 'The Opera Locos' ile İstanbul'da sahne aldı. Gösteri, opera ve rock müziği birleştiriyor.

1991 yılında kurulan İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, "The Opera Locos" gösterisiyle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluştu.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası festival programında ve onlarca ülkede sahnelenen gösteride, operadan rocka her yaş grubuna hitap eden bir seçki sunuldu.

Gösteride beş sanatçı, "La Traviata" ve "Madame Butterfly" gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston'dan Bob Marley'ye pek çok hit şarkıyı seslendirdi.

Kuruluşundan bu yana 41 yapıma imza atan Yllana, aynı zamanda "The Opera Locos" gösterisini 8 ülkede 16 bin kez sahneledi.

Yapımcılığı ve yönetmenliği Joseph O'Curneen ve David Ottone tarafından yapılan gösterinin müzik direktörlüğüne ise Marc Alvarez ve Manuel Coves imza attı.

Gösterinin kostüm ve sahne tasarımı Tatiana de Sarabia, ışık tasarımı da Pedro Pablo Melendo tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 00:38:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.