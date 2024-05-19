YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu: Gençlere gereken imkanı sağlamaktan çok uzaktayız - Son Dakika
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YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu: Gençlere gereken imkanı sağlamaktan çok uzaktayız

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu: Gençlere gereken imkanı sağlamaktan çok uzaktayız

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlere iş bulmak, eğitimini bedava vermek, sağlıklı beslenmelerini sağlamak siyasetçilerin işi olduğunu belirtti. Mutlu, Türkiye'nin genç nüfusuna dikkat çekerek, gençlere gereken imkanı sağlamaktan uzak olduklarını ifade etti. Ayrıca, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin dünya genelinde en etkileyici metin ve en manalı söylev olduğunu vurguladı ve Yerli ve Milli Parti iktidarında adaletin esas olacağını söyledi.

19.05.2024 16:21
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(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gençlere iş bulmak, eğitimini bedava vermek, sağlıklı beslenmelerini sağlamak siyasetçilerin işidir. Bugün maalesef evlatlarımıza gereken imkanı sağlamaktan çok uzaktayız" ifadelerini kullandı.

YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini hatırlatan Mutlu, "Burada büyük önderimizin olağanüstü zekası devreye giriyor. Asırların lideri Atatürk şu gerçeği biliyordu; gençlik enerji demektir, gençlik saygı ve sevgi demektir, gençlik mücadele demektir ve gençlik pes etmemek demektir" dedi. Mutlu, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin bugüne kadar dünya genelinde yazılmış en etkileyici metin ve en manalı söylev olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin genç nüfusuna işaret eden Mutlu, "Gençlere iş bulmak, eğitimini bedava vermek, sağlıklı beslenmelerini sağlamak da siyasetçilerin işidir. Bugün maalesef evlatlarımıza gereken imkanı sağlamaktan çok uzaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Teoman Mutlu, mesajında şunları kaydetti:

"45 yaşında bir kardeşiniz olarak, dünyanın en genç parti lideriyim. Genel merkezimizi yöneten arkadaşlarımın yaş ortalaması 40 civarında. 23 yaşında olan bir genel başkan yardımcım var. İl ve ilçe başkanlarımın yaş ortalaması 45 dolaylarında. Bugün itibarıyla 50'nin üzerinde il teşkilatı kurduk. 150 civarında ilçe teşkilatımız var. Bu gençlik yanımızda oldukça bizi durduramazlar. Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Gençlik de bana emanet. Yerli ve Milli Parti iktidarında, işe alımlarda asla mülakat olmayacak. Torpil olmayacak. Liyakat esas olacak. İşe alımda, sınavda, okulda, adliyede her yerde 'Adalet, adalet, adalet' olacak. Bu benim gençliğe sözüm."

İktidarı ve muhalefeti eleştiren Mutlu, "Biz halkımıza özgürlük ve ekmek vermek istiyoruz. Bunun da yolu karşılıklı al gülüm ver gülüm siyaseti değildir. Kırmadan, dökmeden, saygı ve hukuk içinde dişe diş mücadele edeceğiz. ya bu halk mutlu olacak ya da beceremeyenler, yönetemeyenler çekip gidecek. İktidarıyla, muhalefetiyle, hepsi çekip gitsin… Benim yerli gençlerim gelsin. Benim milli gençlerim gelsin. Yeter artık. ya başaracağız. ya başaracağız. Başka yolu yok" görüşünü aktardı.

Kaynak: ANKA

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