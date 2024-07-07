Yngwie Malmsteen İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Güncel

İsveçli ünlü müzisyen ve gitar virtüözü Yngwie Malmsteen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Malmsteen, beğenilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla, 20 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.

Konserine "Rising Force" ile başlayan ve kendi oluşturduğu gitar tekniği ve sahne performansını dinleyicilerin beğenisine sunan Malmsteen, Deep Purple klasiği "Smoke on the Water", "Black Star" ve "Heaven Tonight" şarkılarını da seslendirdi.

Henüz 7 yaşında bir rastlantı sonucu gitar çalmaya başlayan ve gerçek adı Lars Johan Yngve Lannerbac olan sanatçı "Time" dergisi tarafından "Tüm Zamanların En İyi 10 Elektrik Gitaristi" arasında gösterildi.

Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, Ludwig van Beethoven ve Wolfgang Amadeus Mozart gibi isimlerden etkilenen ünlü virtiöz, 2021'de çıkardığı son albümü "Parabellum"un da içinde yer aldığı 22 albüme imza attı.???????