Yoga Günü Hindistan Büyükelçiliği'nde Kutlandı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" kutlandı.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasına göre, kutlama etkinliğine Türk vatandaşları, akademisyenler, diplomatlar ve Türkiye'de yaşayan Hindistanlılar katıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, küresel olarak yoganın sağlıklı bir yaşam için hareket haline geldiğini belirterek, "Yoga, bedene, zihne ve doğaya uyum getirir. Yoga, stresli durumlarda sakin, huzurlu ve düşünceli kalmaya yardımcı olur." dedi.

Pardeshi, yoganın her yaştan insan için olduğuna işaret ederek, anneler, hamile kadınlar, yaşlılar dahil herkesin yoga yapabileceğini söyledi.

Yoga seansı düzenlenen etkinlik kapsamında Büyükelçi Pardeshi, elçilik tarafından düzenlenen "Yoga Photo Contest" ve "Yoga Asna Championship" yarışmalarının kazananlarına ödüllerini takdim etti.

12 yıldır kutlanan Uluslararası Yoga Günü, bu yıl tüm yaşlarda yoganın önemini vurgulamak için "Sağlıklı Yaşlanma İçin Yoga" temasıyla kutlanıyor.

Büyükelçilik, 2026'da Kars, Tokat, Samsun, Gaziantep, İzmir, Nevşehir ve Bolu illerinde yoga etkinlikleri düzenledi.