YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz

Ege Üniversitesi'ni ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar,"2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200’e, 10 üniversitemizin ilk 500’e ve 50 üniversitemizin ilk 1000’e girmesini hedefliyoruz." dedi. Özvar, Şam’da bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacağını da söyledi.

20.05.2025 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ege Üniversitesi'ni ziyaret eden Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar,"2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz." dedi. Özvar, Şam'da bir Türkiye- Suriye Üniversitesi kurulacağını da söyledi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'i ziyaret etti. Ege Üniversitesine gelişinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler tarafından karşılanan Özvar, 70. yıl kutlamaları münasebetiyle Atatürk anıtına çelenk koyma törenine katıldı.

Rektörlük ziyaretinin ardından senato toplantısına katılan Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasının üzerinde hassasiyetle durduklarını, milli projelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi çatı modelinde önemli başarı elde ettiklerini ifade eden Özvar, "Bu modeli başka ülkelere de taşıyacağız. Bu ülkelerden biri Özbekistan. Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ program açarak faaliyetlerine başlayacak. Özbekistan'da elde edeceğimiz başarı ülkemiz yükseköğretimini daha ileriye taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, ziyaretinin ikinci gününde Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Ameliyathaneleri'nin açılış törenine katıldı. Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif bir rol oynadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"En az 2 üniversitemizin dünyada ilk 200'e girmesini hedefliyoruz"

"Yükseköğretim Kurulu olarak bu çalışmalara katkı sunmak üzere bazı üniversite rektörlerimizle Suriye'yi ziyaret ettik. Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ile kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Protokolünün en önemli maddesi; Şam'da bir Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yöneliktir. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz.

12.Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Yükseköğretim Kurulunun Strateji Belgelerinde yer aldığı üzere 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda; en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz. Bu konuda üniversitelerimiz önemli bir mesafe almış bulunuyor. Bunu memnuniyetle takip ediyoruz."

"Bilim kafe buluşmaları haziran ayı sonunda"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Ege Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Özvar, "Bilim kafe buluşmalarımızı 81 ilimizdeki ve KKTC ile Azerbaycan'daki üniversitelerimizle eş zamanlı olarak haziran ayının son haftasında yapacağız." dedi.

Üniversite eğitiminin kampüs içinde sınırlı olamayacağını vurgulayan Özvar, "Üniversitelerde üretilen bilim kampüslerin dışında, köy kahvelerinde, tarlalarda, maden sahalarında, vapurlarda, kadın lokallerinde, millet bahçelerinde, huzurevlerinde, milletimizle buluşacak. Bilim iletişimi ve bilim kafe buluşmaları üniversitelerimizin toplumla temasını daha da artıracak." şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ege Üniversitesi, Türkiye, Suriye, Güncel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
20:32
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 23:13:25. #7.12#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar: En Az 2 Üniversitemizin Dünyada İlk 200'e Girmesini Hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.