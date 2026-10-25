YÖK Başkanı Özvar, Tiflis'te üniversite rektörlerini buluşturma planını açıkladı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Tiflis'te üniversite rektörlerini buluşturma planını açıkladı

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YÖK Başkanı Özvar, Tiflis\'te üniversite rektörlerini buluşturma planını açıkladı
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YÖK Başkanı Erol Özvar, Tiflis İlim Yurdu'nda uluslararası öğrencilerle bir araya geldi. Özvar, Gürcüce ve İngilizce bilgisinin akademik ve mesleki fırsatlar sunduğunu belirterek, iki ülkenin üniversite rektörlerini yakın gelecekte buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gürcistan ziyareti kapsamında Tiflis İlim Yurdu'nda uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek, eğitim hayatı ve geleceklerine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını, iki ülkenin ortak tarihinin ve kültürel bağlarının önemli bir zenginlik oluşturduğunu belirtti.

Üniversiteler arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Özvar, yakın gelecekte iki ülkenin üniversite rektörlerini bir araya getirerek daha kapsamlı ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını bildirdi.

Dünyada sağlık, tarım, sanayi, eğitim ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret eden Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojilerin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını anlattı.

Teknolojik gelişmeler sayesinde bilgiye erişimin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kolaylaştığını vurgulayan Özvar, geçmişte bilgiye ulaşmak için uzun yolculuklar yapmak gerekirken bugün çok sayıda kaynağa cep telefonları aracılığıyla erişilebildiğini ifade etti.

Bilgiye erişimin kolaylaşmasının üniversite eğitiminin önemini ortadan kaldırmadığını belirten Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitiminin yalnızca bilgi edinmekten ibaret olmadığını kaydetti.

Eğitimin bilgiyi doğru değerlendirme, analiz etme, farklı bilgiler arasında bağlantı kurma ve belirli bir alanda uzmanlaşma becerilerini geliştirdiğini anlatan Prof. Dr. Özvar, diplomanın yanı sıra bilgi ve beceri kazanmanın, sürekli gelişmenin ve öğrenilenleri uygulamaya aktarmanın da önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası öğrencilere üniversite yıllarını en verimli şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Özvar, gençlerin akademik, kültürel ve kişisel açıdan kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkati çekti.

Özellikle yabancı dil öğreniminin öneminin altını çizen Özvar, Gürcüce ve İngilizce bilgisinin öğrencilerin akademik ve mesleki gelecekleri açısından önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

"Asıl mesele bilgiyi insanlığın yararına dönüştürmek"

Gençlerin araştıran, sorgulayan, teknolojiyi doğru kullanan ve farklı kültürlerle iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerinin önemine işaret eden Prof. Dr. Özvar, bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bugünlerde asıl meselenin bilgiyi anlamlandırmak, doğru kullanmak ve insanlığın yararına dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki akademik işbirliğinin gelişmesinde öğrencilerin ortak projelerde buluşmasının, farklı kültürleri tanımasının ve bilimsel çalışmalar yürütmesinin önemli katkı sağlayacağını belirten Özvar, YÖK'ün üniversiteler arasındaki bağları güçlendirmek ve öğrencilere yeni imkanlar sunmak için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Öğrencilere kendi kimliklerini, tarihlerini, milli ve manevi değerlerini tanımaları tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Erol Özvar, geçmişin doğru anlaşılmasının ve medeniyet birikiminin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Gençlerin dünyaya açılırken kendi değerlerini korumaları gerektiğini vurgulayan Özvar, kendi kimliğini tanıyan, farklı kültürleri anlayan, yabancı dil bilen ve bilimsel açıdan donanımlı bireylerin uluslararası alanda kendilerini daha güçlü biçimde temsil edebileceklerini belirtti.

Öğrencilerin iyi yetişmesinin ülkelerin ve ortak geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, gençlerin başarılı, donanımlı, özgüvenli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmelerini arzu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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