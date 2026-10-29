YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin Orta Asya'ya destek için hazır olduğunu söyledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk üniversiteleri, uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşarak Orta Asya genelinde yetenek havuzunun güçlendirilmesine yardımcı olmaya tam anlamıyla hazırdır." ifadesini kullandı.

Özvar, El-Yurt Umidi Vakfı tarafından "Değişen Dünyada Beşeri Sermayeyi Şekillendirmek" temasıyla Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Küresel Yetenek Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Özvar, ekonomik dönüşüm, hızlı teknolojik değişim ve gelişen toplumsal ihtiyaçların ülkelerin ihtiyaç duyduğu becerileri yeniden şekillendirdiğini belirtti.

İnsan kaynağına yapılan yatırımın eğitim politikasının ötesinde üretkenlik, inovasyon ve ulusal kalkınmaya yönelik uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayan Özvar, üniversitelerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Küresel ölçekte yetenek rekabetinin yoğunlaştığına dikkati çeken Özvar, "Yetenekler için küresel rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte ikili ve bölgesel işbirliği giderek daha önemli hale gelmiştir. Ortak çabalarımız hem yeni yeteneklerin yetiştirilmesine hem de mevcut yetkinliklerin sürekli olarak geliştirilmesine odaklanmalıdır." açıklamasını yaptı.

Türk üniversitelerinin bu süreçte rol üstlenebileceğini belirten Özvar, "Türk üniversiteleri, uzmanlıklarını ve deneyimlerini paylaşarak Orta Asya genelinde yetenek havuzunun güçlendirilmesine yardımcı olmaya tam anlamıyla hazırdır." diye konuştu.

Özvar, başarının bilgi, kapasite ve yetenekli bireylerin topluma yaptığı katkıyla ölçülmesi gerektiğini belirterek, Yükseköğretim Kurulunun El-Yurt Umidi Vakfı ve Özbek ortaklarıyla bu doğrultuda çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yapay zeka, siber güvenlik ve gelişen teknolojilerin yanı sıra sağlık, mühendislik, tarım, enerji ve eğitim alanlarında yüksek nitelikli uzmanlar yetiştirmeye kararlı olduğunu ifade eden Özvar, üniversiteler, kamu kurumları, burs kuruluşları ve işverenlerin daha yakın çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Burs programlarının ulusal önceliklerle uyumlu şekilde tasarlanmasının önemine değinen Özvar, burs politikalarının mentorluk, uygulamalı eğitim ve kariyer fırsatlarını kapsayan bir yetenek geliştirme stratejisinin parçası olması gerektiğini ifade etti.

Yapay zekadan sağlığa ortak programlar

YÖK ile El-Yurt Umidi Vakfı arasında 23 Mayıs'ta imzalanan mutabakat zaptının yükseköğretim, mesleki gelişim, akademik hareketlilik ve kalite güvencesi alanlarında bir çerçeve oluşturduğunu hatırlatan Özvar, ortak ve çift diploma programları, stajlar, ileri tıp eğitimi ve araştırmaları ile yeni teknolojilerin de mutabakat kapsamında yer aldığını bildirdi.

Erol Özvar, temmuz ayında vakıf temsilcileri ile Türk üniversitelerinin rektörleri arasında yapılan görüşmelerde, yapay zeka, siber güvenlik, robotik, sağlık, enerji, tarım ve eğitim teknolojileri alanlarında uygulamalı stajlarla desteklenen kısa süreli eğitim programlarının ele alındığını aktardı.

Özbek öğrencilerin ve araştırmacıların Türkiye'de lisansüstü eğitim ve araştırma imkanlarından daha fazla yararlanmasının hedeflendiğini kaydeden Özvar, bu çalışmaların iki ülkenin akademik bağlarını da güçlendireceğini vurguladı.