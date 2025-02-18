YÖK'den Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı - Son Dakika
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YÖK'den Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı

YÖK\'den Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı

YÖK, tarımda dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması için çalıştay düzenledi, eğitim modelleri önerdi.

18.02.2025 17:19
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Stratejik bir mesele olan tarımsal üretimin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri, dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesidir." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar başkanlığında, Kurul ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle tarım sektörünün geleceğinin bilim ve teknolojiyle şekillendirilmesi amacıyla YÖK'te "Tarım Teknolojileri Çalıştayı" düzenlendi.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, tarım sektöründe dijital dönüşüm sürecini destekleyecek eğitim modellerinin oluşturulmasını ve istihdam dostu programların yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Stratejik bir mesele olan tarımsal üretimin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri, dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşümün, tarımsal üretimin daha verimli, çevre dostu ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak bakımından zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Özvar, YÖK olarak tarım alanında dijital teknolojilere dayalı eğitim programlarının geliştirilmesi, tarımsal üretimde veri temelli karar alma süreçlerinin benimsenmesi ve üniversite-sektör işbirliklerinin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Özvar, bugün artık "Tarım 4.0"dan bahsedildiğini, bunun tarımda akıllı sistemlerin ve akıllı cihazların yoğun kullanılacağı yeni bir dönem olduğunu bildirdi.

Tarım eğitiminin, dijital yetkinlikleri artıran, veri temelli karar alma becerilerini güçlendiren ve teknolojiyi etkin kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeye odaklanan bir yapıya kavuşturulmasının önemini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle işbirliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz."

"Tarım teknolojilerinde dijitalleşme bir tık daha önemli hale geliyor"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ise tarımın öneminin, son dönemde yaşanan savaşlar ve salgınla daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Son 1,5-2 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmalarda kendi kendine yetebilmeyi, özellikle stratejik ürünlerde yeni başlattıkları üretim planlanmasını suyu merkeze alarak yapmaya çalıştıklarını aktaran Gümen, "O yüzden tarım teknolojilerinde dijitalleşme bir tık daha önemli hale geliyor. Çünkü bizim nerede ne ürettiğimizi, ne kadar ürettiğimizi de takip edebilmemiz gerekiyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YÖK'den Tarımda Dijital Dönüşüm Çalıştayı - Son Dakika

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