YÖK Kontenjanları Azaltıyor

YÖK Kontenjanları Azaltıyor
16.02.2026 18:19
YÖK, 2023-2025 döneminde 462 lisans programından 197'sinin kontenjanlarını düşürdü.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2023-2025 döneminde toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürülmüştür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi Toplantısı'na katıldı. YÖK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özvar, son yıllarda üniversite kontenjanlarında önemli azaltmalara gidildiğini vurgulayarak, "2023-2025 döneminde toplam kontenjan, 1 milyon 90 bin 14'ten 843 bin 547'ye düşürülmüştür. Toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürülmüştür. Toplam 246 bin 467 kontenjan azaltılmıştır. Oransal olarak gerçekleşen düşüş yüzde 23'tür. En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Türk dili ve edebiyatı kontenjanları yüzde 69, tarih yüzde 66 oranında azaltılmıştır. Hukuk fakültelerinde kontenjanlar 15 bin 313'ten 9 bin 821'e düşmüş, bu yüzde 36'lık bir azalmaya karşılık gelmiştir. Beslenme ve diyetetik yüzde 42, eczacılık yüzde 24, diş hekimliği yüzde 22 oranında düşürülmüştür. Mühendislik fakültelerinde, gıda mühendisliği yüzde 34, elektrik-elektronik yüzde 31, inşaat yüzde 27 oranında azaltılmıştır" dedi.

'TEMEL AMAÇ, KALİTEYİ YÜKSELTMEK'

Kontenjan azaltmanın temel amacının kaliteyi yükseltmek olduğunu belirten Özvar, "Kontenjanlardaki bu azaltılma tek tip ve mekanik kararlar değildir. Her bir program kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmektedir. Akademik kapasite, mezun profili ve istihdam verileri birlikte ele alınmaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversitelerimiz için de geçerli olacaktır. Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de azaltılacaktır. Kontenjanların azaltılması erişimi sınırlayan bir politika değil aksine eğitimin niteliğini artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Hedefimiz; gençlerimizi belirsizliğe değil, geleceğe hazırlayan, kalite, erişim ve sürdürülebilirliği birlikte gözeten bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir" diye konuştu.

