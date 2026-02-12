YÖK'ten Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Kararı - Son Dakika
YÖK'ten Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Kararı

12.02.2026 11:33
YÖK, DUS ile aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025'ten öğrenci almayacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmayacağını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Kurul, Sağlık Bakanlığının gelecek döneme ilişkin planlamaları çerçevesinde DUS ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğrenci alınmamasına karar verdi.

YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler kapsamında alınan karar, kurum tarafından üniversitelere resmi yazıyla iletildi.

Karar, bu alanlardaki eğitimin tek elden ve standardize bir müfredatla verilmesini sağlayacak. Aynı isimdeki "doktora" ve "uzmanlık" programları arasındaki farklar ortadan kalkacak.

Öğretim üyesi ve klinik imkan kaynakları, bölünmek yerine tamamen uzmanlık öğrencilerine odaklanarak eğitimin niteliğini artırabilecek.

Kararla ihtiyaçtan fazla uzman yetişmesinin önüne geçilerek mezunların istihdam edilebilirliği korunacak.

DUS dışındaki lisansüstü programlara devam edilmesi, diş hekimliğinde yeni ve disiplinler arası alanların da önünü açacak.

Ayrıca, sadece klinik branşlar değil, biyomalzeme, oral biyoloji veya dental halk sağlığı gibi farklı yüksek lisans ve doktora programlarına odaklanma imkanı artacak.

Üniversiteler, klasik uzmanlık dalları yerine geleceğin teknolojilerine odaklanan özgün programlar geliştirmeye yönelebilecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:42
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
