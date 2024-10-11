YÖK'ten Öğrencilere Siber Suç Uyarısı - Son Dakika
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YÖK'ten Öğrencilere Siber Suç Uyarısı

YÖK\'ten Öğrencilere Siber Suç Uyarısı

YÖK, öğrencileri yasa dışı banka hesap kullanımı ve siber saldırılara karşı uyardı.

11.10.2024 12:41
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.

MASAK tarafından hazırlanan afişlerde öğrencilere, 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' uyarısı yapılıyor.

'GELEN İÇERİKLERİ ÖNCE KAYNAĞINDAN TEYİT EDİN'

Öte yandan YÖK; üniversite öğrencilerinin maruz kalabileceği siber suçlara yönelik Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden görüş alarak tavsiye ve uyarı videosu yayımladı. Uzmanlar, özellikle, 'oltalama (phishing) saldırılar' ve öğrencilerin banka hesaplarının para karşılığında başkaları tarafından kötü niyetle kullandırılmaması hususlarına dikkat çekti. Öğrencilere, yabancı veya bildikleri kişi ve kurumlardan SMS ya da mail yoluyla gönderilen linklere, direkt olarak tıklanmamasını öneren uzmanlar, gelen içeriklerin önce kaynağının teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

'KİŞİSEL BİLGİLERİ 3'ÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMAYIN'

YÖK'ün sosyal medya hesaplarından paylaşmak üzere hazırladığı videoda, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aydos, okul sistemlerinde, online bankacılıkta veya alışveriş yapılan yerlerde bağlanılan siteler için en az iki aşamalı güvenlik önlemi alınmasının önemine işaret ederek, "Kişisel bilgilerimizi asla ve asla 3'üncü kişilerle paylaşmamamız gerekiyor, T.C. kimlik numaralarımızı asla vermememiz gerekiyor" dedi. Aydos, bazı üniversite öğrencilerinin bilgisayarlarını alarak kafelerde çalışma alışkanlıkları olduğunu belirterek, öğrencilerin hassas işlemlerini bu tarz ortamlarda yapmamaları gerektiğini vurguladı.

'LİNKE DOĞRUDAN TIKLAMAMAK GEREKİYOR'

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selman Bozkır da öğrencilerin siber suçlar kapsamında en çok oltalama saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, oltalama yöntemiyle genellikle, yurt dışından çeşitli ülkelerden kötü niyetli insanların, mail yoluyla mağdurlara ulaşarak zararlı linkler gönderdiğini, linke tıklanması durumunda şifrelerin ve kişisel verilerin ele geçirilebileceğini kaydetti. Yabancı kişi ve kuruluşların yanı sıra tanıdık, bilinen hesapların da taklit edilebildiğine dikkat çeken Bozkır, "Tanıdığınız ya da tanımadığınız bir firmadan, kurumdan belki üniversitenizden bile geldiğini iddia eden gönderiye doğrudan tıklamamak gerekiyor. Linki sağ tuşla tıklayarak tarayıcı üzerinden gittiği yeri incelemek gerekiyor, burası gerçekten sizin ilgilendiğiniz kurumun meşru sayfası mı" dedi.

Ankara Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu kurucu müdürlüğünü yapan Dr. Öğretim Üyesi Murat Osmanoğlu ise suç şebekelerinin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları, belli miktarlarda ücret teklif ederek öğrencilerin banka hesapları üzerinden işleme koyabildiklerini belirterek, "Bu paranın kaynağı kötü olmasa bile başkası adına hesap açıp, kullanmak suçtur. Genç yaşların etkisiyle anlık kararlar vererek yapılabilecek hatalar, uzun vadede kişilerin geleceğini yakmasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Eğitim, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'ten Öğrencilere Siber Suç Uyarısı - Son Dakika

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