YÖK'ten QS Sıralamasında Müjdeli Haber!

26.03.2026 12:58
YÖK, QS 2026 sıralamasında 11 Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2026 alan bazlı sıralamalarında 11 Türk üniversitesinin ilk 500'e girdiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan QS, 100 ülkeden 1900'den fazla yükseköğretim kurumunu değerlendirdi ve bugüne kadarki en kapsamlı çalışma olan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması" sonuçlarını açıkladı.

Sıralamada, "Sanat ve Beşeri Bilimler", "Mühendislik ve Teknoloji", "Fen Bilimleri ve Tıp", "Doğa Bilimleri" ve "Sosyal Bilimler ve İşletme" olmak üzere 5 ana alan ve 55 alt bölüm değerlendirildi.

Değerlendirme, "akademik itibar", "işveren itibarı", "makale başına araştırma atıf sayısı", "H indeksi" ve "uluslararası araştırma ağı" olmak üzere 5 gösterge baz alınarak yapıldı.

Bu kapsamda Türkiye'den Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi (İÜ), Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) farklı alanlarda ilk 500'de yer alan üniversiteler oldu.

"Mühendislik ve Teknoloji" alanında İTÜ ilk 100'de"

Sıralamada, "Sanat ve Beşeri Bilimler" alanında ilk 500'de 9 Türk üniversitesi yer aldı. ODTÜ 242, İÜ 279, İTÜ 284, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi 305, Koç Üniversitesi 383, Ankara Üniversitesi 391'inci olarak listeye girerken, Bilkent Üniversitesi 401-450, Gazi Üniversitesi ise 451-500 bandında yer aldı.

"Mühendislik ve Teknoloji" alanında İTÜ 91'inci olarak dünyada ilk 100'e girme başarısı gösterdi. ODTÜ 103, Boğaziçi Üniversitesi 236, Koç Üniversitesi 243, Sabancı Üniversitesi 266, YTÜ 273, Bilkent Üniversitesi 290, Hacettepe Üniversitesi de 364'üncü sırada yer aldı. Türkiye'den bu alanda ilk 500'e giren 8 üniversite oldu."

"Sosyal Bilimler ve İşletme" alanında ODTÜ 173, Boğaziçi Üniversitesi 217, Koç Üniversitesi 252, Bilkent Üniversitesi 278, İstanbul Üniversitesi 346, İTÜ ve Sabancı Üniversitesi 353'üncü olarak listede yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 401-450, Ankara Üniversitesinin de 451-500 bandında yer almasıyla 9 üniversite, bu alandan ilk 500 sıralamasında yer aldı."

"Fen Bilimleri ve Tıp" alanında Hacettepe Üniversitesi önde"

QS'ın 2026 Alan Bazlı Sıralamasında, "Fen Bilimleri ve Tıp" alanında Hacettepe Üniversitesi 308, Ankara Üniversitesi 390'ıncı oldu. İÜ de 451-500 bandında yer alarak bu alanda ilk 500'e girmeyi başaran 3 Türk üniversitesinden biri oldu.

"Doğa Bilimleri" alanında da İTÜ 251, ODTÜ ise 300'üncü olarak ilk 300'e girmeyi başardı. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi 451-500 bandında kendilerine yer bularak bu alanda ilk 500'e giren 4 Türk üniversitesi arasında yer aldı."

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da görüşlerine yer verildi.

Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki başarılarının artarak sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Özvar, "Türk yükseköğretimi küresel rekabette üst sıralara yükselmeye devam edecektir. Hep birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak için planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıralamalarda yer alan tüm üniversitelerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

