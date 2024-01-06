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YÖK ve SSB, uluslararası bilim insanlarının üniversiteler ve savunma sanayii şirketlerinde istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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YÖK ve SSB, uluslararası bilim insanlarının üniversiteler ve savunma sanayii şirketlerinde istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzaladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, uluslararası bilim insanlarının üniversiteler ve savunma sanayii şirketlerinde istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile üniversitelerde istihdam edilecek bilim insanlarının, savunma sanayii sektörlerinde de kısmi zamanlı çalışabileceği belirtildi. İş birliği, savunma sanayiine ve yükseköğretim sistemine büyük bir katkı sağlayacak ve sektörün teknolojik derinliğini artıracaktır.

06.01.2024 - 18:14,
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, uluslararası bilim insanlarının üniversiteler ve savunma sanayii şirketlerinde istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. SSB'de düzenlenen imza törenine, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve kurumların temsilcileri katıldı. Özvar ve Görgün protokolü imzaladı. YÖK Başkanı Özvar, imzalanan protokolle üniversitelerde istihdam edilecek bilim insanlarının, savunma sanayii sektörlerinde de kısmı zamanlı çalışabileceğini belirterek, "Ülkemizde, 169 üniversitede tüm alanlarda yaklaşık 1500 doktoralı uluslararası bilim insanının istihdam edildiği dikkate alındığında, savunma sanayiimizin daha büyük bir beşeri sermayeden istifade etme olanağı bulacağı açıktır. Ayrıca, bu sayede, üniversite-savunma sanayii sektörü arasındaki yakın ilişkiler için yeni bir açılım sağlanacaktır. Yeni protokolle savunma sektörü ihtiyaç duyduğu uluslararası bilim insanlarının istihdam edilebilmesi için üniversitelerimize öneride bulunabileceklerdir. Aynı şekilde üniversitelerimiz de istihdam etmek istedikleri uluslararası bilim insanlarının savunma sektöründe görevlendirilmesi için ilgili sektöre teklif götürebilecektir" ifadelerini kullandı. İş birliğinin sadece savunma sanayiine değil, yükseköğretim sistemine de büyük bir katkı sağlayacağını aktaran Özvar, "Üniversitelerimizin, uluslararası saygınlığının ve görünürlüğünün artması için yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu anlamda nitelikli uluslararası bilim insanlarının üniversitelerde görev almasını fevkalade önemsiyoruz. Savunma sanayii sektöründe istihdam edilme imkanı verilmesiyle birlikte üniversitelerimizin bu alandaki nitelikli araştırmacılık için çok daha cazip bir hale geleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Özvar, imzalanan bu protokol sonrasında TUSAŞ ve diğer savunma sanayii kuruluşlarıyla da yeni iş birliği protokollerinin imzalanmasını ümit ettiklerini belirtti.

'TEKNOLOJİK DERİNLİK ARTIRILACAK'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de protokolle, yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan bilim insanlarının bilgi ve tecrübelerinin ülkeye kazandırılacağını belirtti. Görgün, protokolle savunma sanayisinin teknolojik derinliğinin alanında uzman uluslararası akademisyenlerin vizyon ve çalışmaları ile arttırılacağını belirterek, "Protokol, savunma sanayii ekosistemi ve akademisyenler arasında oluşturacağına emin olduğum sinerji ürünlerimizin ihraç edilmesi noktasında da yeni bakış açıları sağlayacak ve sektörümüzün ekonomideki kaldıraç etkisini destekleyecektir" dedi. (DHA)

YÖK ve SSB, uluslararası bilim insanlarının üniversiteler ve savunma sanayii şirketlerinde istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzaladı
Kaynak: DHA
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Haluk Görgün, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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