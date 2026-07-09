YÖK, Yeditepe Üniversitesi'nde Soruşturma Başlattı - Son Dakika
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YÖK, Yeditepe Üniversitesi'nde Soruşturma Başlattı

09.07.2026 22:19
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YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetinde yaşanan olaylar için soruşturma açtı.

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YÖK, Yeditepe Üniversitesi'nde Soruşturma Başlattı - Son Dakika

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