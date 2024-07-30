Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Güncel

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Akmeşe-Adapazarı kavşakları arası Ankara- İstanbul (Kuzey) istikametinde yapılacak yol bakım ve onarım çalışması sırasında bant aktarımı yapılarak, trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu Bornova- Karşıyaka arası 8-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde 31 Ağustos'a kadar trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TAG Otoyolu Osmaniye Batı Kavşağı- Toprakkale Kavşağı 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldığından, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor. Ayrıca Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleriyle aynı yolun devamı olan O-21/28 yolunun da 0-4. kilometrelerinde tüneller mevkisinde Kırkgeçit 15. Viyadüğü'nde derz çalışması dolayısıyla ulaşım Ankara yönünden çift taraflı olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları kapsamında patlatmalı kazı çalışması sebebiyle saat 10.00-17.00 arası yol kontrollü olarak ulaşıma kapatılacak.

Samsun-Ankara yolunun Ankara istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Bismil- Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 0-55. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ve tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 40-44. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.