YOL-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçilen Ağar, taşeron işçiler için kadro istedi

Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına Ramazan Ağar tekrar seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, YOL-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul'un Divan Başkanlığını, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar yaptı.

Genel Kurul'a tek aday olarak giren Ağar, yapılan seçimin ardından yeniden YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına seçildi.

Ramazan Ağar'ın Genel Başkanlığındaki YOL-İŞ yönetiminde, Gökhan Gedikli, Yusuf Doğan, Mehmet Yolasığmazoğlu ve Bülent Yentürk yer aldı.

"Kamuda taşeron işçilik sorunu devam ediyor"

Ağar, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, YOL-İŞ'in yaklaşık 50 bin üyesiyle Türkiye'nin önemli ve en köklü sendikalarından biri olduğunu belirtti.

Sendika olarak, başta kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması süreci olmak üzere çalışma hayatında birçok mücadeleye imza attıklarını anımsatan Ağar, şunları kaydetti:

"Karayolları'nda başlattığımız bu mücadele kamuda yüzbinlerce taşeron işçisinin kadroya alınmasıyla sonuçlandı. 696 sayılı KHK ile taşeron işçiler kadroya alındı. Bu YOL-İŞ Sendikasının tarihi bir başarısıdır. Atılan adıma rağmen kamuda taşeron işçilik sorunu devam ediyor. Çünkü binlerce işçi kadro kapsamının dışında bırakıldı. Kadro verilmeyen taşeron işçilerin de kadrolarına kavuşmasını istiyoruz. Yeni dönemde de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizleri bu göreve tekrar layık gören tüm delegelere çok teşekkür ederiz."