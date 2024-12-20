Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda meydana geldi. H.K. yönetimindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Şemsi Koçer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koçer, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Koçer, kurtarılamadı. Koçer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Pınarbaşı ilçesinde toprağa verilecek. Kamyonet şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Yol Kenarında Geçmeye Çalışan Şemsi Koçer Kamyonet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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